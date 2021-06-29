Мэр Екатеринбурга: Вакцинироваться нужно всем без исключения

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в заседании Общественной палаты города. Главной темой стала борьба с коронавирусом.

На заседании было отмечено, что главными проблемами остаются темпы вакцинации и соблюдение противоэпидемиологических мер. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Орлов отметил, что городские власти делают все, чтобы помочь медикам объяснить жителям необходимость поставить прививку.

"Информация о необходимости вакцинации размещается на сайтах администрации города и районов, подведомственных учреждений, в социальных сетях, в радиоэфире, на стендах предприятий. В подвижных составах Екатеринбургского метрополитена и Гортранса транслируются мотивирующие аудио- и видеоролики. Я убежден – вакцинироваться нужно всем без исключения", - заявил глава Екатеринбурга.

Сейчас в городе работают 37 прививочных кабинетов, сформированы восемь мобильных пунктов и 14 мобильных прививочных бригад. По данным мэрии, вакцинация организована в 10 крупных торговых центрах Екатеринбурга, также работают пункты вакцинации в аэропорту Кольцово, цирке и зоопарке. Осуществляются выезды мобильных пунктов вакцинации на предприятия и в садовые некоммерческие товарищества.

По итогам заседания рекомендации Общественной палаты направят в адрес администрации Екатеринбурга, а также всем профильным ведомствам.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий - в первую очередь, речь идет о медиках и учителях.