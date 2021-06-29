Мэр Екатеринбурга: Вакцинироваться нужно всем без исключения

29 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга: Вакцинироваться нужно всем без исключения

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в заседании Общественной палаты города. Главной темой стала борьба с коронавирусом.

На заседании было отмечено, что главными проблемами остаются темпы вакцинации и соблюдение противоэпидемиологических мер. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Орлов отметил, что городские власти делают все, чтобы помочь медикам объяснить жителям необходимость поставить прививку.

"Информация о необходимости вакцинации размещается на сайтах администрации города и районов, подведомственных учреждений, в социальных сетях, в радиоэфире, на стендах предприятий. В подвижных составах Екатеринбургского метрополитена и Гортранса транслируются мотивирующие аудио- и видеоролики. Я убежден – вакцинироваться нужно всем без исключения", - заявил глава Екатеринбурга.

Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

Сейчас в городе работают 37 прививочных кабинетов, сформированы восемь мобильных пунктов и 14 мобильных прививочных бригад. По данным мэрии, вакцинация организована в 10 крупных торговых центрах Екатеринбурга, также работают пункты вакцинации в аэропорту Кольцово, цирке и зоопарке. Осуществляются выезды мобильных пунктов вакцинации на предприятия и в садовые некоммерческие товарищества.

По итогам заседания рекомендации Общественной палаты направят в адрес администрации Екатеринбурга, а также всем профильным ведомствам.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий - в первую очередь, речь идет о медиках и учителях.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Орлов, вакцинация, коронавирус, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети