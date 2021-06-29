Белоруссия приостанавливает свое участие в "Восточном партнерстве"

Белоруссия приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

Решение было объявлено вызванному в МИД главе Представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю. Причиной стали санкции со стороны ЕС из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair и задержания координатора прошлогодних массовых беспорядков в Минске Романа Протасевича.

Также Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Постпред Белоруссии при ЕС отозван в Минск для консультаций.

В ответ на санкции в Белоруссию будет запрещен въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению санкций.

"Восточное партнерство" - это внешнеполитическая инициатива ЕС, включающая также Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову и Украину и призванная развивать связи этих стран с ЕС. Действует с 2009 года.

Напомним, на днях ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии. Они коснутся торговли нефтепродуктами, калием, банковского дела, ряда технологий и оборудования.