29 Июня 2021
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Восточное партнерство, карта (2015) | Фото: www.belmarket.by/

Белоруссия приостанавливает свое участие в "Восточном партнерстве"

Белоруссия приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

Решение было объявлено вызванному в МИД главе Представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю. Причиной стали санкции со стороны ЕС из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair и задержания координатора прошлогодних массовых беспорядков в Минске Романа Протасевича.

Также Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Постпред Белоруссии при ЕС отозван в Минск для консультаций.

В ответ на санкции в Белоруссию будет запрещен въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению санкций.

"Восточное партнерство" - это внешнеполитическая инициатива ЕС, включающая также Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову и Украину и призванная развивать связи этих стран с ЕС. Действует с 2009 года.

Напомним, на днях ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии. Они коснутся торговли нефтепродуктами, калием, банковского дела, ряда технологий и оборудования.

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Теги: Белоруссия, санкции, ЕС, восточное партнерство



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