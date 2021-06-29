29 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Больница в Юрюзани (2020) | Фото: Накануне.RU

Источник: В Екатеринбурге закончились места для covid-зараженных

Из-за усугубляющейся ситуации с коронавирусом на Среднем Урале и резкого увеличения количества зараженных и госпитализируемых, в медучреждениях Екатеринбурга закончились места для covid-зараженных, об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, жителей уральской столицы, подхвативших коронавирус, отправляют в соседние города. Например, одну супружескую пару отправили в Березовский из-за нехватки коек в городских больницах. В министерстве здравоохранения Свердловской области отказались комментировать ситуацию, оперативный штаб на момент публикации не смог предоставить комментарий.

Напомним, что вчера суточное число зараженных достигло 266 человек, а в тяжелом состоянии в медучреждениях наблюдалось 440 человек. При этом еще в прошлый понедельник было зарегистрировано всего 174 новых заболевших и только 310 пациентов находилось в тяжелом состоянии. Накануне Александр Прудков - главврач 40-й горбольницы, которую целиком переводят "под ковид", предложил узаконить дискриминацию непривитых пациентов и оказывать плановую помощь только при предъявлении прививочного сертификата с соответствующими отметками.

Ранее специалист ассоциации "МедЛабЭксперт" Александр Соловьев сообщил редакции, что в случае сохранения безответственного отношения свердловчан к соблюдению мер безопасности, суточная статистика зараженных в третьей волне может за неделю увеличиваться вдвое, а по неофициальным оценкам, "индийский" вирус могло получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.

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Теги: коронавирус, госпитализация, койка-места, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 29.06.2021 10:19 Мск В Екатеринбурге два корпуса ГКБ 40 отдают под лечение больных коронавирусом


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