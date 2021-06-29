Минобороны Британии назвало ошибкой "конкретного человека" потерю секретных документов о Defender

Потеря документов с маршрутом прохода британского эсминца Defender ВМС через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной "конкретным человеком", заявил замглавы минобороны Великобритании Джереми Куин.

Утерянные документы имели гриф "секретно" и предназначались исключительно для сотрудников секретной службы. По словам Куина, сотрудник, который допустил "ошибку", сам признался в случившемся, пишет Regnum.

Ранее СМИ Великобритании сообщили о том, что на автобусной остановке в графстве Кент был найден пакет документов, в котором раскрывались подробности следования Defender в акватории России.

На прошлой неделе издание Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Великобритании сообщило, что решение о прохождении эсминца Defender в российских территориальных водах вблизи крымского мыса Фиолент принимал лично премьер-министр Борис Джонсон.

По данным российских военных, 23 июня британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна.