Сборная Франции сенсационно проиграла на Евро Швейцарии

Сборная Франции сенсационно проиграла на чемпионате Европы по футболу сборной Швейцарии. Действующий чемпион мира покидает турнир.

Матч 1/8 финала в Бухаресте завершился в основное время со счётом 3:3. На дубль Карима Бензема и мяч Поля Погба швейцарцы ответили двумя голами Хариса Сеферовича и точным ударом Марио Гаврановича в самой концовке основного времени. В дополнительные 30 минут счёт не изменился. В серии пенальти Франция уступила - 4:5. Решающий удар не забил Килиан Мбаппе.

В ещё одном матче дня, в датском Копенгагене сборная Испании в упорной борьбе одолела сборную Хорватии. Основное время также завершилось вничью - 3:3. Сначала Педри отличился, забив в свои ворота. У хорватов также забивали голы Мислав Оршич и Марио Пашалич. У испанцев отличились Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта и Ферран Торрес. Однако до серии пенальти в этой игре дело не дошло. Голы Альваро Мораты и Микеля Ойярсабаля в добавленное время принесли испанцам победу.

Сборная Испании и сборная Швейцарии встретятся на стадии четвертьфинала Евро-2020.