Вакцинироваться ради отпуска в Краснодарском крае готовы только 3% россиян

Ради отдыха Краснодарского края пройти вакцинацию готово в шесть раз меньше россиян, чем ради поездки за границу.

Так, поставить прививку от коронавируса, чтобы поехать отдыхать на курорты Кубани, согласны около 3% опрошенных, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Еще около 19% сообщили, что намерены сделать прививку независимо от условий, действующих в Краснодарском крае. 53% не будут вакцинироваться в любом случае.

При этом в мае ради поездки за границу привиться были готовы 20% респондентов, пишет РБК.

Напомним, ранее власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа.

Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться. Роспотребнадзор и Ростуризм попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила допуска в отели региона.