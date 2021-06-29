С 1 июля "грязные" автомобили не смогут въезжать в "чистые" зоны

С 1 июля автомобили, в документации которых не определен экологический класс, не смогут въезжать в "чистые" городские зоны. В России таких автомобилей может быть около половины, пишет "Парламентская газета".

Читайте также: В России могут отменить транспортный налог для экологичных автомобилей

Пока что запрет становится чисто формальным, так как регионы еще не определили ни одной территории, куда не могут въезжать "грязные" автомобили. Однако автомобилистам, особенно на старых машинах, следует быть готовыми к тому, что в некоторые зоны могут стать для них запретными.

В 2018 году в Правилах дорожного движения появились несколько новых дорожных знаков. Один из них - "Зона с ограничением экологического класса". Он обозначает участок дороги, где запрещено движение транспортных средств определенного экокласса. Также появилась табличка, обозначающая экоклассы, - цифра, обведенная зеленым кругом. Она может сочетаться с другими дорожными знаками, запрещающими определенные действия, если экокласс машины ниже того, который указан на знаке. В сочетании же со знаками "Парковка" и "Зона регулируемой стоянки", наоборот, экокласс на табличке означает минимальный класс машины, которой разрешена стоянкой.

Теперь правила дополняются запретом проезжать в "чистые" зоны машинам, у которых экокласс не определен, то есть если в паспорте или свидетельстве о регистрации в соответствующей графе стоит прочерк. Такие автомобили должны следовать знакам, которые сочетаются с табличкой экокласса.

Глава ГИБДД Михаил Черников отмечал в 2019 году, что около 70% автомобилей в России не имеют отметки об экоклассе. Распределение по экоклассам ведется на основании техрегламента ЕАЭС и Правил ЕЭК ООН. Всего семь экоклассов - от нулевого до шестого, они зависят от уровня вредных веществ в выхлопе автомобиля. В России первый экостандарт для автомобилей ввели в 2006 году. С 2015 года в Россию можно ввозить машины не ниже пятого класса.

Пока что ограничения введены только в Москве для грузовиков: на МКАД могут въезжать фуры не ниже "Евро-2", в пределы Третьего транспортного кольца - не ниже Евро-3".