29 Июня 2021
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Общество В России
Автомобили на трассе (2020) | Фото: Накануне.RU

С 1 июля "грязные" автомобили не смогут въезжать в "чистые" зоны

С 1 июля автомобили, в документации которых не определен экологический класс, не смогут въезжать в "чистые" городские зоны. В России таких автомобилей может быть около половины, пишет "Парламентская газета".
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Пока что запрет становится чисто формальным, так как регионы еще не определили ни одной территории, куда не могут въезжать "грязные" автомобили. Однако автомобилистам, особенно на старых машинах, следует быть готовыми к тому, что в некоторые зоны могут стать для них запретными.

В 2018 году в Правилах дорожного движения появились несколько новых дорожных знаков. Один из них - "Зона с ограничением экологического класса". Он обозначает участок дороги, где запрещено движение транспортных средств определенного экокласса. Также появилась табличка, обозначающая экоклассы, - цифра, обведенная зеленым кругом. Она может сочетаться с другими дорожными знаками, запрещающими определенные действия, если экокласс машины ниже того, который указан на знаке. В сочетании же со знаками "Парковка" и "Зона регулируемой стоянки", наоборот, экокласс на табличке означает минимальный класс машины, которой разрешена стоянкой.

Теперь правила дополняются запретом проезжать в "чистые" зоны машинам, у которых экокласс не определен, то есть если в паспорте или свидетельстве о регистрации в соответствующей графе стоит прочерк. Такие автомобили должны следовать знакам, которые сочетаются с табличкой экокласса.

Глава ГИБДД Михаил Черников отмечал в 2019 году, что около 70% автомобилей в России не имеют отметки об экоклассе. Распределение по экоклассам ведется на основании техрегламента ЕАЭС и Правил ЕЭК ООН. Всего семь экоклассов - от нулевого до шестого, они зависят от уровня вредных веществ в выхлопе автомобиля. В России первый экостандарт для автомобилей ввели в 2006 году. С 2015 года в Россию можно ввозить машины не ниже пятого класса.

Пока что ограничения введены только в Москве для грузовиков: на МКАД могут въезжать фуры не ниже "Евро-2", в пределы Третьего транспортного кольца - не ниже Евро-3".

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Теги: автомобиль, экокласс



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