На Среднем Урале объявили первую степень опасности из-за жары и смога

Уралгидрометцентр объявил предупреждение первой степени опасности из-за неблагоприятных погодных условий на территории Свердловской области. Так, начиная с вечера понедельника и до 20.00 3 июля, в регионе будет медленно рассеиваться смог.

Усложняет ситуацию и высокая температура, которая уже в эти среду-четверг должна достигнуть +37 градусов. Температура на 7 градусов выше нормы ожидается вплоть до 3 июля, в связи с чем в регионе продолжает действовать и предупреждение об аномальной жаркой погоде.

В ближайшие трое суток синоптики обещают по региону кратковременные дожди и грозу, однако екатеринбуржцы смогут увидеть такую погоду, в лучшем случае, только в четверг.