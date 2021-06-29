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Политика Свердловская область В России
Дмитрий Ионин (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы предложил кандидатам от "ЕР" пройти проверку на полиграфе

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин предложил соискателям парламентского мандата пройти проверку на полиграфе. Представитель "Справедливой России" решил показать это на собственном примере.

Как написал Ионин на своей странице в соцсети, он объявляет челлендж.

"Кандидаты от партии власти "Единой России" - принимаете вызов? Готовы честно на полиграфе ответить, что заставило вас повысить людям пенсионный возраст?", - спросил депутат.

Также Дмитрий показал видео, как он сам проходит подобную проверку. Ему задали несколько вопросов - например, присваивал ли он деньги избирателей, будучи депутатом Госдумы. Ионин ответил отрицательно. В итоге эксперт дал заключение, что парламентарий отвечал на вопросы честно.

Напомним, ранее Дмитрий Ионин заявлял о негативных моментах на недавних праймериз "Единой России". Выборы в Госдуму пройдут в сентябре этого года.

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Теги: Ионин, проверка, полиграф



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