29 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Замдиректора Ильменского заповедника оштрафовали за незаконную рубку деревьев

Суд приговорил заместителя директора Ильменского заповедника Светлану Филимонову к штрафу в размере 650 тысяч рублей по обвинению в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.

Летом 2018 года был установлен факт незаконной рубки деревьев на территории особо охраняемой природной территории федерального значения. В отношении замдиректора заповедника было возбуждено уголовное дело.

Однако Миасский городской суд в 2020 году оправдал Филимонову. Уральское управление Росприроднадзора совместно с прокуратурой Челябинской области обжаловали решение суда в вышестоящем суде. В феврале текущего года судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменила решение Миасского городского суда и направила дело на новое рассмотрение.

25 июня 2021 года суд приговорил Светлану Филимонову к штрафу. Также она должна возместить ущерб.

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Теги: Ильменский заповедник, вырубка, деревья, уголовное дело,



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