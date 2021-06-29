Замдиректора Ильменского заповедника оштрафовали за незаконную рубку деревьев

Суд приговорил заместителя директора Ильменского заповедника Светлану Филимонову к штрафу в размере 650 тысяч рублей по обвинению в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.

Летом 2018 года был установлен факт незаконной рубки деревьев на территории особо охраняемой природной территории федерального значения. В отношении замдиректора заповедника было возбуждено уголовное дело.

Однако Миасский городской суд в 2020 году оправдал Филимонову. Уральское управление Росприроднадзора совместно с прокуратурой Челябинской области обжаловали решение суда в вышестоящем суде. В феврале текущего года судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменила решение Миасского городского суда и направила дело на новое рассмотрение.

25 июня 2021 года суд приговорил Светлану Филимонову к штрафу. Также она должна возместить ущерб.