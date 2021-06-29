Футбольного поля в парке "За Саймой" не будет, - глава Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов принял участие в обсуждении судьбы парка "За Саймой". Итоги разговора он подвёл в своём Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Во-первых, футбольное поле исключено из проекта. Оно строиться в парке не будет. Во-вторых, строительство набережной, спортивной и детской площадок не вызывает принципиальных разногласий. Проголосовали за то, чтобы продолжить по этим объектам работы под контролем рабочей группы и общественности", - написал Филатов.

Кроме того, проект развития парка в целом, вызвавший много дискуссий, будет размещён в ближайшее время в открытом доступе. После ознакомления с ним рабочая группа соберётся ещё раз для обсуждения его судьбы.

"Каким быть парку "За Саймой", будем обсуждать до тех пор, пока не придём к согласованному решению. Но сначала очень важно договориться, как именно это решение мы будем принимать, чтобы оно действительно стало окончательным", - подытожил Филатов.