Футбольного поля в парке "За Саймой" не будет, - глава Сургута

29 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
экопарк &quot;За Саймой&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Футбольного поля в парке "За Саймой" не будет, - глава Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов принял участие в обсуждении судьбы парка "За Саймой". Итоги разговора он подвёл в своём Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Во-первых, футбольное поле исключено из проекта. Оно строиться в парке не будет. Во-вторых, строительство набережной, спортивной и детской площадок не вызывает принципиальных разногласий. Проголосовали за то, чтобы продолжить по этим объектам работы под контролем рабочей группы и общественности", - написал Филатов.

Кроме того, проект развития парка в целом, вызвавший много дискуссий, будет размещён в ближайшее время в открытом доступе. После ознакомления с ним рабочая группа соберётся ещё раз для обсуждения его судьбы.

"Каким быть парку "За Саймой", будем обсуждать до тех пор, пока не придём к согласованному решению. Но сначала очень важно договориться, как именно это решение мы будем принимать, чтобы оно действительно стало окончательным", - подытожил Филатов.

экопарк "За Саймой"(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: За Саймой, Андрей Филатов, обсуждение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.06.2021 08:50 Мск Парк "За Саймой" не продадим, там реализуют только одобренные горожанами проекты, - глава Сургута
Ранее 25.11.2019 20:03 Мск В Сургуте началось голосование за идеи благоустройства парка "За Саймой"
Ранее 07.10.2019 20:18 Мск В Сургуте парк "За Саймой" благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда"
Ранее 05.06.2019 07:59 Мск Зоопарк, океанариум и Ботанический сад: власти рассказали о проекте парка "За Саймой" к 2023 году
Ранее 30.01.2019 12:38 Мск В Сургуте принята концепция развития парка "За Саймой"
Ранее 15.11.2018 11:50 Мск Наталья Комарова: Вы не отстояли сургутский ботанический сад
Ранее 20.03.2018 15:23 Мск По сургутскому парку "За Саймой", где располагается Ботанический сад, можно будет прокатиться на упряжке из хаски
Ранее 06.03.2018 14:15 Мск На создание Ботанического сада в Сургуте требуется больше средств, чем на все особо охраняемые территории Югры
Ранее 01.03.2018 14:21 Мск В СурГУ опровергли закрытие Ботанического сада и поделились планами его развития
Ранее 15.02.2018 14:42 Мск "Незаконные решения по парку "За Саймой" приняли чиновники Югры": депутат Госдумы - о реконструкции ботанического сада Сургута
Ранее 14.02.2018 14:25 Мск Сургутские власти "заморозили" средства на развитие ботанического сада
Ранее 12.02.2018 13:38 Мск Депутат требует от генпрокурора заступиться за Ботанический сад в Сургуте. Мэрия уверяет, что вырубок не планирует
Ранее 30.01.2018 16:03 Мск Власти Сургута и СурГУ определили будущее ботанического сада


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети