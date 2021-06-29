Екатеринбургский депутат запустила дворовую вакцинацию в Академическом

Депутат гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец при поддержке ОНФ начала выездную вакцинацию в микрорайоне Академический. Об этом сообщает депутат и основатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

Вакцинация проходит в специальном медицинском автомобиле. В своих районах данный опыт планируют практиковать и другие депутаты, которые ждут очередной поставки препарата от коронавируса.

"Жители стали гораздо активней записываться на прививку. Очень много желающих. Надеюсь, общими усилиями переживем третью волну без страшных последствий. Хватило бы вакцины и сил у наших врачей", - заявил Вихарев.

Напомним, что дворовая вакцинация стартовала с подачи основателя медицинской фракции в микрорайоне Уралмаш. На очереди также и микрорайон Кировский. Это первый в России опыт организации вакцинации во дворах домов, по аналогии с выездными пунктами голосования. Инициативу поддержал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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