29 Июня 2021
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Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: экс-координатор ячейки Алексея Навального выдвинулся в гордуму Перми

Бывший лидер сторонников оппозиционера Алексея Навального в Перми Сергей Ухов подал документы на выдвижение в депутаты городской думы.

Для регистрации ему необходимо собрать минимум 170 подписей в свою поддержку. Пермский избирком разрешил Ухову открыть избирательный счет и начать подписную кампанию.

В апреле Ухов вошел в оппозиционную коалицию "Плюс Один", которая заявила о намерении одолеть действующих депутатов от "Единой России". Член оргкомитета коалиции, политолог Всеволод Бедерсон заявил, что Ухов не имеет отношения к экстремистской деятельности, а потому его пассивное избирательное право не может быть ограничено, пишет "Коммерсант".

Ранее из-за признания сети штабов Навального экстремистской организацией московскому оппозиционеру Илье Яшину отказали в открытии избирательного счета. Избирательная комиссия признала его "лицом, причастным к экстремистской деятельности".

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских организацийЭкстремистскими организациями признали все, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.  

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Теги: гордума, Пермь, выборы



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