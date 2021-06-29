СМИ: экс-координатор ячейки Алексея Навального выдвинулся в гордуму Перми

Бывший лидер сторонников оппозиционера Алексея Навального в Перми Сергей Ухов подал документы на выдвижение в депутаты городской думы.

Для регистрации ему необходимо собрать минимум 170 подписей в свою поддержку. Пермский избирком разрешил Ухову открыть избирательный счет и начать подписную кампанию.

В апреле Ухов вошел в оппозиционную коалицию "Плюс Один", которая заявила о намерении одолеть действующих депутатов от "Единой России". Член оргкомитета коалиции, политолог Всеволод Бедерсон заявил, что Ухов не имеет отношения к экстремистской деятельности, а потому его пассивное избирательное право не может быть ограничено, пишет "Коммерсант".

Ранее из-за признания сети штабов Навального экстремистской организацией московскому оппозиционеру Илье Яшину отказали в открытии избирательного счета. Избирательная комиссия признала его "лицом, причастным к экстремистской деятельности".

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Экстремистскими организациями признали все, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.