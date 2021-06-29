29 Июня 2021
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Юргамыше за истязание несовершеннолетней дочери осуждена местная жительница

В Курганской области вынесен приговор 31-летней жительницы рабочего поселка Юргамыш за истязание собственной дочери.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Курганской области, с 2019 по 2020 годы женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию дочери 2006 года рождения, так как употребляла алкогольные напитки.

Осужденная регулярно избивала ребенка. О происходящем потерпевшая   рассказала  представителям  правоохранительных органов, после чего девочка была изъята помещена в областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В настоящее  время ребенок проживает со своей  тетей.

Суд приговорил женщину 3 годам и одному месяцу лишения свободы условно.

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Теги: ребенок, истязание, родители



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