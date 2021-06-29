Захарова прокомментировала требования Чехии о компенсации за Врбетицу

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова считает вымогательством требования Чехии к Москве о компенсации ущерба от взрывов на военных складах в деревне Врбетица.

"Что касается истории с "компенсацией за несовершенное", то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных",— написала дипломат в своем Telegram-канале. "Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями", - отметила Захарова.

Как сообщалось, Прага оценила ущерб от взрывов в 650 млн крон (около €25,5 млн).

К взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году причастны российские спецслужбы, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.