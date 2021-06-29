29 Июня 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

Центр "Вектор" подал заявку на регистрацию второй вакцины

Новосибирский центр "Вектор" подал заявку на регистрацию своего второго препарата от COVID-19.

Вакцина будет называться "ЭпиВакКорона-Н". Она будет на основе пептидных антигенов.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний "ЭпиВакКороны-Н", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, антитела к коронавирусу сохраняются у всех участников испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" на протяжении полугода, сообщил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.

По прошествии девяти месяцев антитела находят у меньшей доли добровольцев, добавил он.

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Теги: коронавирус, вакцина



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