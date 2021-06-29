Российская "Волга-Днепр" отказалась от полетов над Белоруссией

Крупнейший авиаперевозчик грузов России, группа "Волга-Днепр" приостановила полеты через Белоруссию.

Это первая российская компания, отказавшаяся летать над Белоруссией, сообщает РБК.

Напомним, послы стран Евросоюза согласовали запрет для европейских авиакомпаний на полеты над Белоруссией. Решение вступает в силу с полуночи 5 июня.

Также белорусским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в европейских аэропортах.