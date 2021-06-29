29 Июня 2021
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Политика В России В бывшем СССР
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Российская "Волга-Днепр" отказалась от полетов над Белоруссией

Крупнейший авиаперевозчик грузов России, группа "Волга-Днепр" приостановила полеты через Белоруссию.

Это первая российская компания, отказавшаяся летать над Белоруссией, сообщает РБК.

Напомним, послы стран Евросоюза согласовали запрет для европейских авиакомпаний на полеты над Белоруссией. Решение вступает в силу с полуночи 5 июня.

Также белорусским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в европейских аэропортах.

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Теги: авиакомпания, Волга-Днепр, Белоруссия



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2021 14:35 Мск Евросоюз одобрил запрет на полеты над Белоруссией


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