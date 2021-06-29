29 Июня 2021
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Армия и ВПК В России
Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

Путин анонсировал скорое поступление новых ракет на вооружение

Новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" скоро встанут на боевое дежурство.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов, говорится на сайте Кремля.

По словам главы государства, новая программа вооружения с горизонтом планирования до 2034 года формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро страны.

Реализация программы позволит укрепить оборонный потенциал России.

Как сообщалось, испытания российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета текущего года. Они будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков".

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Теги: Путин, оружие, ракеты



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