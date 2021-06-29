Путин анонсировал скорое поступление новых ракет на вооружение
Новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" скоро встанут на боевое дежурство.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов, говорится на сайте Кремля.
По словам главы государства, новая программа вооружения с горизонтом планирования до 2034 года формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро страны.
Реализация программы позволит укрепить оборонный потенциал России.
Как сообщалось, испытания российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета текущего года. Они будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков".
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