29 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин, Ангела Меркель (2020) | Фото: kremlin.ru

Меркель, заявила, что диалог Евросоюза с Москвой не означает дружеские переговоры

Возможный диалог Евросоюза с Москвой вовсе не означает, что он будет проходить в формате дружеских переговоров.

Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, на переговорах необходимо открыто заявить о проблемах в отношениях между ЕС и Москвой.

"Когда я заявляю, что хотела бы, чтобы ЕС говорил с президентом России Владимиром Путиным так же, как и американский президент Джо Байден говорит с Путиным, то, на мой взгляд, речь идет не о дружеских переговорах, не о признаке того, что у нас хорошие отношения", — сказала канцлер, передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить российского президента Владимира Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза.

Данную инициативу поддержал французский президент Эмманюэль Макрон.

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Теги: Меркель, Россия, ЕС



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Ранее 24.06.2021 00:03 Мск FT: Путина могут пригласить на встречу с лидерами стран ЕС


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