Меркель, заявила, что диалог Евросоюза с Москвой не означает дружеские переговоры

Возможный диалог Евросоюза с Москвой вовсе не означает, что он будет проходить в формате дружеских переговоров.

Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, на переговорах необходимо открыто заявить о проблемах в отношениях между ЕС и Москвой.

"Когда я заявляю, что хотела бы, чтобы ЕС говорил с президентом России Владимиром Путиным так же, как и американский президент Джо Байден говорит с Путиным, то, на мой взгляд, речь идет не о дружеских переговорах, не о признаке того, что у нас хорошие отношения", — сказала канцлер, передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить российского президента Владимира Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза.

Данную инициативу поддержал французский президент Эмманюэль Макрон.