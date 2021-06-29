29 Июня 2021
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оружие, лицензия на оружие, ружье (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Путин подписал закон о повышении возраста приобретения оружия

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с 18 до 21 года минимальный возраст для приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны в стране.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, однако закон не будет распространяться на тех, кто прошел военную службу, в также на служащих в государственных военизированных организациях.

Ранее Совет Федерации внес ряд изменений в законодательство, регулирующее оборот оружия.

Также сенаторы ужесточили ответственность за это нарушение.

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Теги: Путин, оружие



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