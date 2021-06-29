Оставлен в силе приговор студенту из США за нападение на правоохранителей

Московский городской суд оставил без изменений приговор гражданину США Тревору Риду, который получил срок за нападение на сотрудников полиции в Москве.

Посол США в РФ Джон Салливан выразил сожаление в связи с таким решением суда. "Мы продолжим поддерживать и защищать права Тревора Рида", - сказал он, передает РИА "Новости".

Летом 2019 года 28-летний гражданин США, находясь в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление полицейским при задержании. Сотрудников правоохранительных органов вызвали местные жители из-за конфликта студента с двумя женщинами.

Рида приговорили к девяти годам колонии общего режима.