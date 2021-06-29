"Транснефть" заявила об экспорте загрязненной нефти

В нефтепроводе "Дружба" компании "Транснефть" могла появиться нефть с превышением содержания хлорорганических соединений.

Увеличение содержания хлорорганики выявлено 24 июня в пробах на НПС Муханово в Самарской области от единственного производителя АО "Самаранефтегаз".

Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти, следует из сообщения "Транснефти". Там уверяют, что все потребители получают нефть установленного качества.

Тем временем, в сообщении "Роснефти" говорится, что пробы показали полное соответствие ГОСТу нефти в трубопроводах "Транснефти", заявления компании о загрязнении в Самарской области содержат преждевременные выводы и нуждаются в проверке.

Напомним, в апреле 2019 года в трубопровод "Дружба" попала загрязненная нефть. "Транснефть" рассчитывает произвести окончательные расчеты по компенсациям потребителям в 2021 году. Предельный размер компенсаций - $15 за баррель некондиционной нефти. Нефть, возможно, оказалась загрязнена смертельно опасным веществом - четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном.

После инцидента российским нефтяникам пришлось продавать со скидками даже чистую нефть.