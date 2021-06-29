Признанный виновным в убийстве свердловский депутат подаст апелляцию на приговор

29 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
депутат ЗакСО Александр Коркин, Крещение, купель, крещенские купания (2018) | Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100014106695256&hc_ref=ARQeTJNv4m-bpgIhg-T_wIoxxgNAEuUV2u9WVeYREB4UL-2UH9SK8McCSh05BzZwWfs

Признанный виновным в убийстве свердловский депутат подаст апелляцию на приговор

Депутат свердловского заксобрания Александр Коркина, признанный виновным в непредумышленном убийстве бизнесмена Сергея Титова, готовится обжаловать вынесенный ему обвинительный приговор. К апелляционной жалобе народный избранник намерен приобщить сведения из протоколов независимых экспертиз. Документы есть в распоряжении редакции Накануне.RU.

Согласно проведенным исследованиям, предприниматель не был застрелен по неосторожности Коркиным, как утверждает следствие, а сам всадил в себя дробь пуль, копаясь в вещах в лодке, в которой передвигалась отдыхавшая компания.

Документы независимой экспертизы по делу депутата Коркина(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Альтернативная экспертиза утверждает, что следственный эксперимент по делу проводился не в условиях первоначальной обстановки места происшествия, не были учтены загруженность салона катера вещами и оборудованием, а также отсутствие точных сведений о месте нахождения Титова в лодке.

Экспертиза осуществлена при помощи технологий баллистики и других знаний: имеются детальные схемы, с указанием линий нахождения и возможностей как Коркина, так и Титова.

"Титов пытался извлечь заряженное ружье, вытягивая его за ружейный ремень из левого угла салона катера. При извлечении ружья его стволы ориентируются в направлении правой височной части головы потерпевшего. В результате неосторожного действия произошел выстрел с условием образования огнестрельной раны в виде ожога от действия дульного пламени ружья", - гласит документ.

Документы независимой экспертизы по делу депутата Коркина(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Альтернативные эксперты аргументировано опровергают заключение следствия о том, что Коркин во время выстрела в Титова упирал ружье в правое плечо.

У подсудимого нет возможности прицеливаться правым глазом, так как у Коркина 100-процентная потеря зрения правого глаза (заключение медиков есть в материалах уголовного дела).

Документы независимой экспертизы по делу депутата Коркина(2021)|Фото: источник Накануне.RU

"Оружие у статиста Коркина с упором в правое плечо, как и по версии следствия. Но из-за загруженности вещами левого переднего угла салона правый угол занят водителем катера, выстрел возможен из положения стрелявшего только в центре салона катера, при этом визуально устанавливается, что одномоментное образование огнестрельных повреждений головы потерпевшего и колпака мотора исключается", - цитируем строчки экспертизы.

Но и в случае, если бы Коркин упер приклад в левое плечо, невозможно бы было, по версии экспертов, произвести выстрел в Титова.

Имитация возможности произвести выстрел с прицелом левым глазом, соответственно, удерживая оружие с упором в левое плечо, показывает, что попадание снаряда в колпак катера и голову Титова одновременно полностью исключается.

"Огнестрельное ранение в правой части головы потерпевшего образовано при вытаскивании им заряженного ружья из загруженных в салоне катера вещей.

"Спусковой крючок ружья соприкоснулся с элементами вещей и в итоге возник случайный самострел", - подводит итог руководитель экспертной организации Виталий Голенев.

Документы независимой экспертизы по делу депутата Коркина(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Напомним, что трагедия произошла 5 сентября 2019 года вблизи поселка Гари. В лодке тяжелые ранения получил предприниматель Сергей Титов. Он вместе с народным избранником и другими участниками компании, включая коллегу по ЛДПР из Госдумы Игоря Торощина, совершал речную прогулку на лодке. В феврале 2020 году раненый мужчина скончался. В итоге Коркин избежал тюрьмы, - 24 июня он был приговорен к году ограничения свободы и выплатам потерпевшим в размере миллиона рублей. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве.

Как гласит судебный текст, в акватории реки Лозьва Коркин, находясь в носовой части лодки, слева от водителя у левого борта, не имея соответствующего разрешения на хранение и ношение огнестрельного охотничьего гладкоствольного оружия, а также не обладая навыками безопасного обращения с оружием, Коркин взял охотничье ружье марки ИЖ-43 Е без ведома владельца. Затем он направил ствол в сторону задней части лодки и не учитывая неустойчивое положение лодки, а также расположение Сергея Титова, сидящего сзади у левого борта лицом в сторону носовой части, нажал на курок и попал дробью в правую часть головы Сергея Титова. Заключение эксперта установило, что выстрел из ружья без нажатия спускового крючка невозможен. При падении и резком встряхивании ружье не выстрелит. При этом, как следует из показания свидетеля – фельдшера "скорой помощи" Евгения Семенова, оказывавшего помощь Титову, сопровождающие не смогли пояснить, что произошло, но при этом сказали, что Титов застрелился не сам. Коркин же закрывал Титову тряпкой рану на голове и, по свидетельству эскулапа, суетился и нервничал больше всех.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Александр Коркин, убийство по неосторожности, Свердловская область, документы, экспертиза



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2021 14:18 Мск Свердловский депутат избежал тюрьмы по делу о "лодочном" убийстве
Ранее 20.05.2021 10:17 Мск Вдова погибшего на охоте свердловчанина заподозрила в убийстве депутата Госдумы Торощина
Ранее 03.12.2020 12:08 Мск Процесс по делу депутата Коркина не будут переносить из Серова в Екатеринбург
Ранее 03.12.2020 11:54 Мск Во всем виноват COVID-19: свердловский депутат Коркин снова не явился на суд
Ранее 26.11.2020 09:48 Мск Свердловский областной суд рассмотрит прошение депутата Коркина о переносе процесса в Екатеринбург
Ранее 17.11.2020 14:54 Мск Мать погибшего при отдыхе со свердловским депутатом напишет жалобу главе СК
Ранее 17.11.2020 14:29 Мск Дело депутата Коркина могут передать в Свердловский областной суд
Ранее 17.11.2020 13:20 Мск "Меня судят из-за статуса". Обвиняемый в убийстве депутат заксобрания приехал на суд в Серов
Ранее 13.10.2020 18:24 Мск "В заксобрании я был всего полчаса, а не ехал в Серов более 350 км": "заболевший" депутат попытался оправдаться за неявку в суд
Ранее 13.10.2020 12:33 Мск "Трус! Мерзость!" Вдова погибшего - про неявку депутата Коркина в суд
Ранее 13.10.2020 10:34 Мск "Больной" депутат Коркин, обвиняемый в убийстве, пришел в заксобрание вместо суда
Ранее 13.10.2020 07:31 Мск Свердловский депутат, обвиняемый в убийстве друга, решил не приезжать в суд
Ранее 12.10.2020 15:21 Мск Свердловский депутат, обвиняемый в убийстве друга, заболел перед стартом суда
Ранее 02.09.2020 16:14 Мск Депутата свердловского заксобрания судят за смертельный выстрел из ружья
Ранее 28.07.2020 18:57 Мск СМИ: Свердловского депутата обвинили в убийстве. "Взял ружье и выстрелил в голову"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети