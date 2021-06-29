Признанный виновным в убийстве свердловский депутат подаст апелляцию на приговор

Депутат свердловского заксобрания Александр Коркина, признанный виновным в непредумышленном убийстве бизнесмена Сергея Титова, готовится обжаловать вынесенный ему обвинительный приговор. К апелляционной жалобе народный избранник намерен приобщить сведения из протоколов независимых экспертиз. Документы есть в распоряжении редакции Накануне.RU.

Согласно проведенным исследованиям, предприниматель не был застрелен по неосторожности Коркиным, как утверждает следствие, а сам всадил в себя дробь пуль, копаясь в вещах в лодке, в которой передвигалась отдыхавшая компания.

Альтернативная экспертиза утверждает, что следственный эксперимент по делу проводился не в условиях первоначальной обстановки места происшествия, не были учтены загруженность салона катера вещами и оборудованием, а также отсутствие точных сведений о месте нахождения Титова в лодке.

Экспертиза осуществлена при помощи технологий баллистики и других знаний: имеются детальные схемы, с указанием линий нахождения и возможностей как Коркина, так и Титова.

"Титов пытался извлечь заряженное ружье, вытягивая его за ружейный ремень из левого угла салона катера. При извлечении ружья его стволы ориентируются в направлении правой височной части головы потерпевшего. В результате неосторожного действия произошел выстрел с условием образования огнестрельной раны в виде ожога от действия дульного пламени ружья", - гласит документ.

Альтернативные эксперты аргументировано опровергают заключение следствия о том, что Коркин во время выстрела в Титова упирал ружье в правое плечо.

У подсудимого нет возможности прицеливаться правым глазом, так как у Коркина 100-процентная потеря зрения правого глаза (заключение медиков есть в материалах уголовного дела).

"Оружие у статиста Коркина с упором в правое плечо, как и по версии следствия. Но из-за загруженности вещами левого переднего угла салона правый угол занят водителем катера, выстрел возможен из положения стрелявшего только в центре салона катера, при этом визуально устанавливается, что одномоментное образование огнестрельных повреждений головы потерпевшего и колпака мотора исключается", - цитируем строчки экспертизы.

Но и в случае, если бы Коркин упер приклад в левое плечо, невозможно бы было, по версии экспертов, произвести выстрел в Титова.

Имитация возможности произвести выстрел с прицелом левым глазом, соответственно, удерживая оружие с упором в левое плечо, показывает, что попадание снаряда в колпак катера и голову Титова одновременно полностью исключается.

"Огнестрельное ранение в правой части головы потерпевшего образовано при вытаскивании им заряженного ружья из загруженных в салоне катера вещей.

"Спусковой крючок ружья соприкоснулся с элементами вещей и в итоге возник случайный самострел", - подводит итог руководитель экспертной организации Виталий Голенев.

Напомним, что трагедия произошла 5 сентября 2019 года вблизи поселка Гари. В лодке тяжелые ранения получил предприниматель Сергей Титов. Он вместе с народным избранником и другими участниками компании, включая коллегу по ЛДПР из Госдумы Игоря Торощина, совершал речную прогулку на лодке. В феврале 2020 году раненый мужчина скончался. В итоге Коркин избежал тюрьмы, - 24 июня он был приговорен к году ограничения свободы и выплатам потерпевшим в размере миллиона рублей. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве.

Как гласит судебный текст, в акватории реки Лозьва Коркин, находясь в носовой части лодки, слева от водителя у левого борта, не имея соответствующего разрешения на хранение и ношение огнестрельного охотничьего гладкоствольного оружия, а также не обладая навыками безопасного обращения с оружием, Коркин взял охотничье ружье марки ИЖ-43 Е без ведома владельца. Затем он направил ствол в сторону задней части лодки и не учитывая неустойчивое положение лодки, а также расположение Сергея Титова, сидящего сзади у левого борта лицом в сторону носовой части, нажал на курок и попал дробью в правую часть головы Сергея Титова. Заключение эксперта установило, что выстрел из ружья без нажатия спускового крючка невозможен. При падении и резком встряхивании ружье не выстрелит. При этом, как следует из показания свидетеля – фельдшера "скорой помощи" Евгения Семенова, оказывавшего помощь Титову, сопровождающие не смогли пояснить, что произошло, но при этом сказали, что Титов застрелился не сам. Коркин же закрывал Титову тряпкой рану на голове и, по свидетельству эскулапа, суетился и нервничал больше всех.