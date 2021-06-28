В Тюменской области в заказнике нашли не 20, а 40 мёртвых краснокнижных пеликанов, - прокуратура

В Тюменской области с 20 до 40 выросло количество погибших в заказнике "Белоозёрский" пеликанов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

"На территории государственного природного заказника федерального значения "Белоозерский" на озере Большое Белое (Армизонский район) обнаружено 40 мертвых краснокнижных пеликанов (кудрявых). Проводятся необходимые мероприятия", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, ранее на ситуацию в своём Instagram обратила внимание глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"20 мёртвых пеликанов обнаружили в заказнике "Белоозёрский" в Тюменской области. Вместе с природоохранной прокуратурой и региональными властями прорабатываем несколько версий. Направлен материал для проверки на наличие птичьего гриппа", - написала Радионова.

Одновременно произведён отбор проб на предмет загрязнения водного объекта.

"Ждём решения лабораторий. Скоро сообщим результаты", - резюмировала Радионова.