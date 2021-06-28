Живые трупы ЦРУ: как сорвалась попытка заманить россиян в Ливию и выдать за «ЧВК Вагнера»

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей раскрыл подробности инцидента с прошлогодним задержанием группы россиян в Белоруссии. По словам Шугалея речь идет о провальной операции ЦРУ и СБУ Украины по созданию поддельных доказательств присутствия «ЧВК Вагнера» в Ливии.

«Уже почти год как марионетка ЦРУ - группа Bellingcat обещает представить расследование, но в течение всего этого времени так ничего и не выложила, и каждый раз переносит сроки. И этому есть объяснение. Я располагаю достаточно полной информацией о произошедшем, ее я получил из достоверных источников, в том числе от источников в Триполи, принимавших в этом непосредственное участие», — заявил Шугалей в Telegram-канале фонда.

По словам эксперта, для создания иллюзии присутствия «ЧВК Вагнера» на территории Ливии в марте-апреле 2020 года агенты ЦРУ разработали план совместно с сотрудниками украинской СБУ. Граждан РФ в возрасте 20-50 лет планировалось транспортировать на территорию аэропорта Митига в Триполи, там переодеть и военную форму и расстрелять. После чего трупы собирались подбросить в район Тархуны. А в завершении операции громко заявить всему свету об уничтожении диверсионной группы.

«Было отобрано около 180 человек пятью группами, из расчета, что в любом случае кто-то согласится поехать в Ливию. Для этого были подготовлены документы, о том, что правительство ПНЕ приглашает российских граждан для охраны нефтяных месторождений», — рассказывает Шугалей.

Однако легенда продержалась не долго, и большая часть кандидатов отказалась ехать, заподозрив провокацию.

После этого пришлось запустить новую информацию о наборе персонала на охрану объектов уже в Венесуэле. План подразумевал устроить «аварийную посадку» чартера в Триполи и провернуть уже упомянутую операцию.

«По расчету организаторов провокации, сотрудников ЦРУ и двух офицеров СБУ, чартер должен был прилететь с территории Турции. Однако с турецкими властями и разведслужбами договоренности достигнуть не удалось. Поэтому, чтобы «клиенты не разбежались», их перевезли в Белоруссию для последующей отправки в Турцию регулярным рейсом, а уже из Стамбула направить чартером в «Венесуэлу» (опять же с аварийной посадкой в Триполи). Турецкие власти прямого отказа не дали, но стали искусственно затягивать организацию перелета, для того, чтобы план провалился не по их вине», — заявляет Шугалей.

В Анкаре посчитали, что подобная провокация может сильно ударить по репутации Турции. В связи с этим «путешественников» отправили в оздоровительный комплекс «Белорусочка» до поступления дальнейших указаний и решения вопроса с турецкими властями.

А дальше все пошло не так. Группа лиц, вовсе не похожая на обыкновенных пациентов санатория, привлекла внимание спецслужб Белоруссии, которые и задержали россиян.

«Вот и вся история. В настоящий момент из нее пытаются выдавить хоть какой-то дополнительный смысл и отмазать ЦРУ», — заключил глава ФЗНЦ.