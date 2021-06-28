В Югре по нацпроекту отремонтируют мост через реку Крестьянка

Начался ремонт моста через реку Крестьянка на дороге Нягань – Приобье в Октябрьском районе. Работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Мост длиной 112 м будет приведен в нормативное состояние до конца сентября. Он находится на 19 км трассы "Нягань – Приобье", которая входит в опорную сеть автодорог России, в связи с чем особенно важно обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта.

Ремонт моста через реку Крестьянка проводится впервые за все время эксплуатации – с 2001 г. Элементы безопасности моста не соответствуют нормативным требованиям: несущие элементы имеют трещины и сколы до оголения арматуры, дорожное покрытие требует замены.

В рамках ремонта специалисты подрядной организации заменят 10 сводчатых балок пролетных строений, на остальных проведут восстановление высококачественными ремонтными смесями, усилят промежуточные и береговые опоры, восстановят гидроизоляцию моста, смонтируют новое металлическое барьерное и перильное ограждение, уложат новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах. На время проведения ремонтных работ на одной половине моста организовано реверсивное движение. Цена вопроса 88,5 млн руб. Деньги выделят из регионального бюджета.