28 Июня 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
стела Нягань (2013) | Фото: Накануне.RU

В Югре по нацпроекту отремонтируют мост через реку Крестьянка

Начался ремонт моста через реку Крестьянка на дороге Нягань – Приобье в Октябрьском районе. Работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Мост длиной 112 м будет приведен в нормативное состояние до конца сентября. Он находится на 19 км трассы "Нягань – Приобье", которая входит в опорную сеть автодорог России, в связи с чем особенно важно обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта.

Ремонт моста через реку Крестьянка проводится впервые за все время эксплуатации – с 2001 г. Элементы безопасности моста не соответствуют нормативным требованиям: несущие элементы имеют трещины и сколы до оголения арматуры, дорожное покрытие требует замены.

В рамках ремонта специалисты подрядной организации заменят 10 сводчатых балок пролетных строений, на остальных проведут восстановление высококачественными ремонтными смесями, усилят промежуточные и береговые опоры, восстановят гидроизоляцию моста, смонтируют новое металлическое барьерное и перильное ограждение, уложат новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах. На время проведения ремонтных работ на одной половине моста организовано реверсивное движение. Цена вопроса 88,5 млн руб. Деньги выделят из регионального бюджета.

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Теги: река Крестьянка, мост, ремонт, Безопасные качественные дороги



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