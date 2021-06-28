В Тюменской области запретили командировки

В Тюменской области ужесточили "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Деятельность ночных клубов, танцплощадок и дискотек допускается только при организации посадочных мест для всех одновременно присутствующих посетителей с обеспечением посадки через одно место (кроме членов одной семьи или живущие вместе).

Следует воздержаться от направления работников в служебные командировки как по стране, так и за рубеж. Исключение – если командировка носят важный и срочный характер и не подлежат отмене или переносу на иной период. Направлять в служебные командировки следует вакцинированных работников или имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19.

В случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с иностранным гражданином, прибывшим в Тюменскую область, такому работнику следует сделать тест на коронавирус.