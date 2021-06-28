Путин подписал закон о выделении регионам инфраструктурных кредитов

Владимир Путин подписал закон о выделении регионам инфраструктурных кредитов. Документ предусматривает механизм, по которому регионы смогут получить бюджетные кредиты на срок до 15 лет по ставке 3% годовых — деньги будут выдавать на крупные проекты, сообщили Накануне.RU в "Единой России".

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Воспользоваться бюджетными кредитами смогут все регионы независимо от уровня бюджетной обеспеченности. Объем выделенных средств к 2023 г. составит не менее 500 млрд руб. Кроме того, регионы получат возможность реструктурировать до 2029 г. ранее привлеченные бюджетные кредиты. В первую очередь, речь идет о тех средствах, которые субъекты брали на борьбу с пандемией в 2020 г.

Ранее президент, комментируя во время послания Федеральному Собранию введение такой меры, отметил, что "следует работать ритмично, чётко. Надо готовить проекты заранее, не прибегать в Правительство с картинками", - сказал Путин главам регионов.