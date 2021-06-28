В Магнитогорске экс-начальницу отдела ЗАГС осудили за хищения 800 тысяч рублей

В Магнитогорске бывшую начальницу отдела ЗАГС осудили за хищение денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2017 – 2019 гг. осужденная похитила свыше 570 тыс. рублей, получая денежные средства за фиктивно трудоустроенную сотрудницу. Аналогичным способом она похитила свыше 2020 тыс. рублей, фиктивно трудоустроив мужчину, который передал ей свою банковскую карту.

Кроме того, после перечисления троим подчиненным необоснованно начисленных денежных средств под видом материальной помощи, получила от них около 21 тыс. рублей.

Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также по решению суда она должна выплатить причиненный ущерб в размере 794 тыс. рублей.