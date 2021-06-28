Названа стоимость вакцинации трудовых мигрантов в Москве

В Москве вакцинация одного иностранного наемного рабочего обойдется работодателю в 1300 руб. Речь идет об однокомпонентной прививке "Спутник Лайт", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы мэрии столицы.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил журналистам, что на этой неделе в городе заработают несколько центров вакцинации иностранных граждан.

Ожидается, что вакцинация будет проводиться по заявкам от работодателей, которые попадают в перечень сфер, указанных в распоряжении столичного Роспотребнадзора. Требования относятся к представителям сферы услуг, но позже схему могут распространить и на другие отрасли, а также на самозанятых иностранцев.