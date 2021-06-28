28 Июня 2021
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Общество Москва
Летняя веранда (2020) | Фото: Накануне.RU

Посетители летних веранд московских ресторанов смогут заходить внутрь, чтобы помыть руки

Посетителей летних веранд московских ресторанов будут пускать в туалет внутрь заведений, хотя помещения и объявлены "зоной без COVID-19". Но для посещения туалета гость должен надеть маску и перчатки, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Представители профессиональных объединений общепита пожаловались на то, что гостей летних веранд, которые до 12 июля могут посещать эти площадки без QR-кодов и справок, могут не пустить в туалет, ведь в помещения без QR-кодов велено не пускать. При этом не всегда у рестораторов есть возможность отделить проход в туалет от "чистой" зоны. На это Немерюк ответил, что посещать туалет можно в маске и перчатках, а по-хорошему заведения должны организовать возможность мыть или дезинфицировать руки на веранде, чтобы хотя бы для мытья рук внутрь заходить было не нужно.  

Кстати, президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров считает, что текущая ситуация побудит бизнесменов открывать летние веранды, что является безусловным плюсом для города, и Москва даже без пандемии должна достичь обеспеченности летними верандами хотя бы каждого второго заведения общепита.

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Теги: летняя веранда, qr-код, мытье рук, рестораны



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