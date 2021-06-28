Китай может оставить Украину без крупной партии вакцины

Критика политики КНР в Синьцзяне и проблемы со сделкой по "Мотор-сичи" могут оставить Киев без китайских вакцин от коронавируса.

Как предаёт агентство Infox, 26 июня появилась информация о том, что Украина не получила от Китая 500 тысяч доз вакцины против коронавируса CoronaVac, произведенной компанией Sinovac.

Новое украинское руководство отменило сделку по покупке китайскими инвесторами "Мотор Сич" - предприятия, специализирующегося на производстве авиационных двигателей для самолетов и вертолетов. Китайские инвесторы уже выставили Украине иск на более, чем 3,5 млрд долларов.

Сейчас Украина нажала на еще одну болевую точку Китая – ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Киев уже экстренно отозвал подпись под заявлением Совета по правам человека, но, похоже, сделал это слишком поздно.

Проблема Украины заключается в том, что стране не удалось договориться ни с одним из крупных производителей вакцин о регулярных поставках препарата от коронавируса. Российский "Спутник V" Киев отказывается покупать по политическим соображением. В этих условиях единственной страной, которая согласилась начать регулярные поставки вакцины, стал Китай. Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac у компании Sinovaс и к маю уже получила 1,2 млн доз. Однако, как отмечает издание, из-за недальновидной политики Киева поставка последней партии вакцины теперь под вопросом.