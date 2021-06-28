Некоторые московские рестораторы готовы компенсировать гостям стоимость ПЦР-тестов

Некоторые рестораторы Москвы готовы компенсировать своим гостям стоимость ПЦР-теста на коронавирус, заявил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Он, правда, не уточнил, какое количество бизнесменов готовы проявить такую щедрость.

Он отметил, что пока идет процесс отладки функционирования системы с QR-кодами, и даже у москвичей с прививками или иммунитетом после болезни возникают проблемы с получением кодов. По словам Немерюка, данные от медучреждений быстрее поступают на mos.ru, он посоветовал горожанам получать коды там, а не на сайте госуслуг, куда информация, по его данным, попадает чуть медленнее.

Также Немерюк сообщил, что сейчас решается вопрос с функционированием фудкортов, власти получили порядка 60 заявок от торговых центров на определение схем работы с посетителями. Пока что фудкорты могут работать только навынос и на доставку.

В течение этой недели, по информации главы департамента, в столице откроется несколько пунктов вакцинации для иностранных граждан, где смогут прививаться трудовые мигранты, работающие в общепите. Правда, для них это будет платная услуга.

Не попали под ограничения, по словам Немерюка, не только летние веранды, но и изолированные от неограниченного потока клиентов столовые на предприятиях – их в городе порядка 3 тыс.

Всего от городских заявлений общепита поступило более 6 тыс. заявок на включение в систему, около 300 обращений поступает в час.

Немерюк также рассказал, кто и как будет проверять соблюдение новых правил. "Проверки подобного рода у нас есть уже больше года. Требования Роспотребнадзра никто не отменял, эти условия у нас проверяют префектуры и Роспотребнадзор. Ничего нового здесь нет. Эти сотрудники и будут выполнять проверки", - рассказал чиновник.