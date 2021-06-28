YouTube удалил передачу Кургиняна о принудительной вакцинации

YouTube удалил передачу политолога Сергея Кургиняна о принудительной вакцинации. Как пишет "Красная весна", передача была удалена спустя всего лишь 9 часов после публикации. За это время ее посмотрели более 20 тыс. человек.

В передаче Кургинян отмечает, что власти нагнетают истерику насчет вакцинации и раскалывают общество, вводя режим дискриминации и сегрегации населения. Каждый, кто подвергает сомнению насильственную вакцинацию или задает "неправильные" вопросы, записывается во враги России и даже лоббиста западных вакцин. Он не исключает, что оголтелая вакцинация может привести к катастрофе со здоровьем населения, ведь происхождение коронавируса точно неизвестно.

При этом в Кремле заверяют, что никакого принуждения, несмотря на постановления о принудительной вакцинации в ряде регионов, по-прежнему нет, ведь человек, если не хочет вакцинироваться, может поискать себе другую работу. Но в связи с удалением YouTube передачи Кургиняна очень интересна позиция российских властей: допустимо ли западным интернет-гигантам блокировать на территории России российские передачи о принудительной вакцинации?