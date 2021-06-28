В России пока не выявлено случаев заражения лямбда-вариантом коронавируса

В России пока не выявлено случаев заражения лямбда-вариантом коронавируса, распространение которого происходит в странах Южной Америки. Об этом сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Новый штамм был выявлен в Чили, Перу, Аргентине и Эквадоре в конце 2020 года. Кроме того, по данным СМИ, случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса были зафиксированы также в Великобритании.

Ученые считают, что он отличается от других штаммов мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности. При этом на данный момент нет данных, что вирус способен спровоцировать более тяжелое протекание COVID-19, чем, к примеру, индийский штамм.

Напомним, штамм "дельта" ранее спровоцировал рост заболеваемости COVID-19 в России.