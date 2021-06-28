28 Июня 2021
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Общество Пермский край
Пермь набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми защитникам территории "Молота" от застройки грозит суд "за запись обращения к Путину"

В Перми будут судить тех, кого задержали во время записи обращения на "Прямую линию" президента, посвящённого застройке места стадиона "Молот", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Перми за несанкционированную акцию якобы было задержано несколько активистов, которые записывали видеообращение для "Прямой линии" с жалобой на планы застройки на месте стадиона "Молот". "Я не думаю, что могли задержать несколько человек только потому, что они записывали видеообращение на "Прямую линию". Мы даже не хотели бы допускать такую возможность. Наверное, будет какое-то разбирательство, и потом всех отпустят, мы надеемся", - сказал о случившемся пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и не исключил, что "там уже всех освободили, проверив документы и так далее".

"Задержали троих, в том числе и меня. На меня составили протокол по статье "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". На двух других задержанных – "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По мне суд перенесли с 24 июня на 12 июля, по другим людям даты ещё не назначали", - сказала Накануне.RU одна из задержанных, Елена Германова.

По её словам, изначально было решение записывать ролик вдвоём.

"Когда проходившие мимо люди увидели, что мы записываем что-то, спросили, что это. Мы сказали, что записываем обращение к президенту, и они попросились с нами. Вот так и вышло всего около 20 человек", - уточнила Германова.

Участок под застройку находится в частной собственности. На нем планируется построить ФОК с бассейном на 12 дорожек протяженностью 50 метров. На сегодняшний день в регионе только один бассейн – "Олимпия" – соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Жителям района, обеспокоенным, что после застройки стадиона они потеряют место, где можно бесплатно заниматься спортом, власти пообещали, что в 2022 г. запланировано строительство межшкольного стадиона по улице Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.

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Теги: стадион, Молот, застройка, Елена Германова



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Ранее 09.04.2021 09:19 Мск Глава Перми о застройке стадиона "Молот": "окончательное решение пока не принято"


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