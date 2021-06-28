Южноуральцев задержали при попытке проникнуть на ТЭЦ металлургического завода

В Аше задержали двух жителей Златоуста, который пытались проникнуть на ТЭЦ металлургического завода, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

Накануне ночью теплоэнергоцентрали на территории Ашинского металлургического завода сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудница предприятия рассказала прибывшим росгвардейцам, что на крыше здания неизвестные пытаются взломать дверь запасного выхода и проникнуть в помещение.

На крыше сотрудники Росгвардии обнаружили двух мужчин и передали их сотрудникам полиции. В рюкзаке у задержанных обнаружили болгарку и абразивные круги.