28 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Южноуральцев задержали при попытке проникнуть на ТЭЦ металлургического завода

В Аше задержали двух жителей Златоуста, который пытались проникнуть на ТЭЦ металлургического завода, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

Накануне ночью теплоэнергоцентрали на территории Ашинского металлургического завода сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудница предприятия рассказала прибывшим росгвардейцам, что на крыше здания неизвестные пытаются взломать дверь запасного выхода и проникнуть в помещение.

На крыше сотрудники Росгвардии обнаружили двух мужчин и передали их сотрудникам полиции. В рюкзаке у задержанных обнаружили болгарку и абразивные круги.

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Теги: завод, ТЭЦ, полиция,



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