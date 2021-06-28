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Общество Свердловская область
Эрмитаж-Урал (2020) | Фото: Накануне.RU

Торжественное открытие "Эрмитаж-Урал" отменили из-за третьей волны коронавируса

В связи с усугублением эпидемиологической обстановки в Свердловской области и Екатеринбурге, культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" был вынужден отменить торжественную церемонию открытия музея. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

При этом, отмена коснулась только праздничной церемонии. Выставка все равно будет открыта для посещения граждан в запланированные сроки - 3 июля.

Напомним, что Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Государственный Эрмитаж продолжают подготовку к открытию, а накануне из собрания санкт-петербургского музея в уральскую столицу прибыли первые экспонаты. Выставка "От романтизма к импрессионизму", посвященная французской живописи и скульптуре XIX столетия, будет размещена на первом этаже музея. Впоследствии в этих залах дважды в год будут проводиться аналогичные выставки проектов из Государственного Эрмитажа.

Напомним, что для "Эрмитаж-Урал" было построено первое на Урале фондохранилище с реставрационными возможностями. Внутрь горожан пускать не будут, но специально для своих читателей Накануне.RU узнало, в каких условиях в Екатеринбурге будут храниться произведения искусства.

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Теги: Эрмитаж-Урал, торжественное открытие, коронавирус



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