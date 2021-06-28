QR-коды для походов в рестораны сгенерированы для 2,5 млн москвичей - оперштаб

За три дня QR-коды для походов в заведения столичного общепита получили 2,5 млн горожан, сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом. Напомним, с сегодняшнего дня в Москве действует режим "бесковидных ресторанов" – в них пускают только с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или ПЦР-тесте.

"19 тыс. обращений оставлено в техподдержку портала mos.ru из-за сложностей с получением кода, из них 9 тыс. обращений связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации, и почти 10 тыс. – по итогам заболевания в течение последних 6 месяцев", - говорится в сообщении оперштаба.

"63% обращений о сертификате по факту вакцинации удовлетворены, QR-коды будут сгенерированы до конца дня 28 июня. В 23% случаев речь идет о вакцинации в других регионах, идет сверка с федеральным регистром. 8% авторов обращений на самом деле не делали прививку. 5% - привились только одним компонентом, и поэтому не могут претендовать на QR-код", - прокомментировали в штабе.

Из обращений, связанных со сложностями при получении QR-кода по факту перенесенной болезни, удовлетворены уже 21%. Еще 9% обращений поступило от москвичей, переболевших более 6 месяцев назад. 4% - от тех, кто болеет в настоящий момент.