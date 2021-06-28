28 Июня 2021
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Проект храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, который собираются строить на месте Приборостроительного завода (2021) | Фото: Екатеринбург.рф

Орлов представил проект сквозного прогулочного маршрута по обоим берегам Исети

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил в новом выпуске газеты "Вечерний Екатеринбург" проект сквозного прогулочного маршрута по обоим берегам Исети от Верх-Исетского пруда до Химмаша протяжённостью 32 километра. В проекте учтены территории, где должен разместиться храм святой Екатерины и новая ледовая арена УГМК.

"Река давала энергию первому предприятию города, но вскоре он эту реку перерос, забыл, отвернулся от неё. На берегах – хлам и заросли" – отмечает Алексей Орлов в своей колонке для издания.

Лишь относительно недавно ситуацию начали исправлять, и, как отмечает градоначальник, он намерен вывести эту работу на принципиально новый уровень. Появилась идея объединить общей концепцией различные проекты благоустройства отдельных участков набережной и сделать вело-пешеходный маршрут по обоим берегам от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда.

Согласно проекту, на южном берегу Верх-Исетского пруда раскинутся новые жилые комплексы с уютной набережной. Историческая часть Верх-Исетского завода превратится в "завод-музей", место для познавательного отдыха и прогулок. Удобная пешеходная зона по обоим берегам свяжет его с набережными в районе ул. Папанина. Реконструирована будет и соседствующая с заводом пл. Субботников.

Западный берег Городского пруда (наб. Рабочей молодежи) изменится неузнаваемо: вместо обветшалых двухэтажных домов и зарослей появятся жилые высотки, удобная набережная.

Проект западного берега городского пруда Екатеринбурга(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

Планы развития долины реки Ольховки предусматривают создание парковой территории в дополнение к парку УрГУПС на противоположном берегу.

Проект благоустройства городского пруда в районе реки Ольховка в Екатеринбурге(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

Что касается южной части Городского пруда, то в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс концепции развития близлежащих общественных пространств. Конкурсные работы будут вынесены на обсуждение общественности, подвести итоги запланировано в ноябре.

Проект храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, который собираются строить на месте Приборостроительного завода(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

Проект Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

Возле ЦПКиО возникнет зона отдыха у воды с пляжами. По берегам появятся жилые комплексы с благоустроенной набережной.

"32 километра прекрасных возможностей отдыхать, гулять, общаться, любоваться, размышлять, заниматься спортом. Более того, у нашего города появится наконец связующая нить, стержень, душа. Исеть – наш старый друг. Она с нами уже триста лет. Пора нам наконец повернуться к ней лицом", – пишет глава Екатеринбурга.

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Теги: Алексей Орлов, проект сквозного прогулочного маршрута по обоим берегам Исети, набережная Исети



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