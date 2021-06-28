В КПРФ назвали кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму в Челябинской области

Список КПРФ от Челябинской и Курганской областей на выборах в Госдуму возглавит действующий депутат Госдумы Михаил Берулав. Решение принято на съезде партии 24 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Также в первую тройку регионального списка партии вошли лидер челябинских коммунистов Игорь Егоров и первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов.

По Металлургическому одномандатному округу КПРФ выдвинет Игоря Егорова, по Златоустовскому округу будет баллотироваться бывший депутат Челябинской гордумы, член Общественной палаты области Константин Нациевский, по Челябинскому округу пойдет второй секретарь Челябинского областного комитета КПРФ Александр Андреев, по Коркинскому — общественница Степанида Смирнова, а по Магнитогорскому — ведущий канала "Советское Телевидение" Элмар Рустамов.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.