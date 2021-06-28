ВТБ покажет аномально высокую прибыль в первом полугодии – более 150 млрд рублей

Банк ВТБ объявил об аномально высокой прибыли в первом полугодии 2021 год – более 150 млрд руб. по МСФО. Впрочем, член правления банка Дмитрий Пьянов объяснил, что в следующие кварталы прибыль нормализуется за счет роста отчислений в резервы и ускорения операционных расходов, передает "Интерфакс".

"У нас действительно будет выдающееся первое полугодие, которое будет создавать необходимый запас. Но вы видите, что даже, начиная с этого раскрытия, макроэкономическая ситуация и ситуация с новой мутацией вируса заставляет нас четко сигнализировать - не надо аннуализировать (...) результаты первого полугодия. То есть это не будет 300 млрд руб., как могло бы получиться путем арифметического перемножения", - заявил Пьянов.

ВТБ за пять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза в годовом выражении, до 137,4 млрд руб. В мае чистая прибыль группы снизилась до 22,8 млрд рублей с 29,5 млрд руб. по итогам апреля.