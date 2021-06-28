Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлебобулочную продукцию.

Как отмечается в сообщении ведомства, этому будут способствовать дополнительные меры господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки.

Кроме того, действуют механизмы стабилизации стоимости зерновых. В январе глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предусматривает выделение регионам 4,7 млрд руб. на поддержку мукомолов и хлебопеков.

Ранее Российский союз пекарей (РСП) подверг критике разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Там сообщили, что финансовая нагрузка производителей может увеличиться на 22 млрд руб. из-за новых правил, что непременно скажется на ценах продукции.