28 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область
Пеликан, птенец пеликана (2014) | Фото:Зоопарк Москвы

В Тюменской области в заказнике нашли 20 мертвых пеликанов

В заказнике в Тюменской области погибли два десятка пеликанов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"20 мёртвых пеликанов обнаружили в заказнике "Белоозёрский" в Тюменской области. Вместе с природоохранной прокуратурой и региональными властями прорабатываем несколько версий. Направлен материал для проверки на наличие птичьего гриппа", - написала в своём Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Одновременно произведён отбор проб на предмет загрязнения водного объекта.

"Ждём решения лабораторий. Скоро сообщим результаты", - резюмировала Радионова.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: пеликан, Светлана Радионова, заказник, Белоозёрский



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