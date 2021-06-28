В Тюменской области в заказнике нашли 20 мертвых пеликанов

В заказнике в Тюменской области погибли два десятка пеликанов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"20 мёртвых пеликанов обнаружили в заказнике "Белоозёрский" в Тюменской области. Вместе с природоохранной прокуратурой и региональными властями прорабатываем несколько версий. Направлен материал для проверки на наличие птичьего гриппа", - написала в своём Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Одновременно произведён отбор проб на предмет загрязнения водного объекта.

"Ждём решения лабораторий. Скоро сообщим результаты", - резюмировала Радионова.