Путин про отношения с Китаем: "Отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий"

Владимир Путин провел видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпинем. Главным пунктом переговоров стало обсуждение продления договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он был подписан 20 лет назад, и в 2022 году он будет продлен еще на пять лет.

"Этот год особенный для наших отношений. 20 лет назад в Москве был подписан договор. Он стал основополагающим актом, определившим нынешнее состояние наших отношений. Он отразил многовековые традиции дружбы между российским и китайским народом", - отметил Путин в приветственном слове. Он добавил, что условия договора, например, предусматривают отказ от наведения друг на друга ядерных ракет: "В современном мире это многого стоит".

"Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий России и Китая и решимость превратить общую границу в пояс вечного мира", - добавил президент.

Он также отметил успехи в экономическом сотрудничестве даже в условиях кризисов и пандемии. Так, в январе-апреле текущего года торговый оборот между двумя странами вырос еще на 22% и по итогам года может показать рекордную цифру.

Си Цзиньпин отметил, что "российско-китайские отношения вступили в новую эпоху, выдержав самые разные вызовы. "Мы эффективно защищаем наши общие интересы", - добавил председатель КНР.

Отдельно главы государств обсудили 100-летие создания китайской компартии. Си Цзиньпин рассказал, что к этой дате Росархив сделал подборку документов о раннем периоде деятельности компартии КНР и передал их Китаю. "Советский союз активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе. В России хранят память о славных страницах совместной истории", - добавил Путин.