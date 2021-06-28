28 Июня 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Сотни детей из Нижневартовска отдохнут на курортах Краснодарского края

В рамках летней оздоровительной кампании около 900 юных жителей Нижневартовска отдохнут за пределами города. 25 июня 130 детей и подростков отправились в лагерь "Шахтинский текстильщик" (Туапсинский район Краснодарского края). В летнем оздоровительном лагере стартовала вторая смена, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В первую смену, которая завершалась 22 июня, в "Шахтинском текстильщике" отдохнули 110 юных вартовчан. Как рассказала заместитель начальника управления дополнительного образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации города Виктория Алексюк, всего в этом году приобретено 760 путевок в Краснодарский край.

"На данный момент проходит процедура закупок, в рамках которой планируется приобретение 115 путевок в лагеря, находящиеся в Тюмени и на юге Тюменской области, - добавила Виктория Алексюк. – Из средств окружного и городского бюджетов на реализацию летней оздоровительной кампании выделено около 30 млн руб.".

Отметим, прием заявок от родителей на организацию отдыха юных вартовчан за пределами города продолжается.

"У нижневартовских родителей есть возможность разнообразить отдых детей, отправить их в другой регион, - рассказала Виктория Алексюк. - Путевки в Краснодарский край предоставляются бесплатно, родители оплачивают стоимость дороги – 37 тыс. руб. В Тюменскую область предусмотрена родительская плата. Она составляет 3-8 тыс. руб., стоимость проезда – 5 тыс. руб.".

В лагерях с дневным пребыванием, которые организованы этим летом на территории Нижневартовска, смогут отдохнуть около 5 тыс. детей

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Теги: детский отдых, лагерь



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