В Нижневартовске стартовал новый этап сбора данных о пассажиропотоке в общественном транспорте

В Нижневартовске начался следующий этап по сбору данных о пассажиропотоке на муниципальных маршрутах города. Результаты этих исследований будут учтены при создании проекта модернизации транспортной системы муниципалитета. Специалисты компании ООО "Строй Инвест Проект" проводят сбор данных о параметрах пассажирских потоков на муниципальных маршрутах города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В салонах автобусов идёт процесс установки и наладки электронных счетчиков по подсчёту пассажиров. Оборудование разработано на базе стереоскопических видеокамер, что обеспечивает непрерывный бесконтактный учет входящих и выходящих пассажиров. Такая работа будет проведена в летний и осенне-зимний периоды текущего года.

"Датчик отслеживает всю зону входа. Он умеет распознавать пассажиров и предметы багажа. Камера ведёт видеозапись, с помощью которой можно будет перепроверить информацию, которую передал датчик. Подобные системы уже прошли апробацию и были установлены в автобусах городов Красноярска, Перми, Санкт-Петербурга, Иркутска и других", - рассказал заместитель руководителя по развитию группы компаний "Штрих-М" Алексей Полянских.

Ранее на коммерческих маршрутах уже начали работу специалисты-учетчики, которые проводят подсчет пассажиропотока. Собранная информация будет использована в анализе текущего состояния маршрутной сети общественного транспорта и построения текущей транспортной модели города, что позволит выявить как загруженные участки маршрутной сети, так и наиболее востребованные направления у горожан.

Как отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, нынешняя транспортная система устарела и недостаточно охватывает новые микрорайоны города. Он попросил учесть это при создании проекта модернизации маршрутной сети. В декабре 2021 г. будут предложены несколько вариантов реализации проекта. Администрация города пригласит к обсуждению представителей общественности, депутатов думы Нижневартовска и жителей города. Проект модернизации транспортной системы города осуществляется при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой. Нижневартовск стал "пилотной" площадкой в ХМАО в реализации проекта по комплексному развитию общественного транспорта.