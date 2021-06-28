28 Июня 2021
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Происшествия Москва
дождь, непогода, потоп, ливень (2013) | Фото: Накануне.RU

В Москве шторм: затопило метро, упал кран, из-за молнии горит трансформатор на подстанции

Вместо долгожданного летнего дождя в Москву пришел настоящий шторм, который хоть и освежил город, но залил метро, а ветер повалил башенный кран в Раменском районе Подмосковья.

Так, по данным департамента транспорта Москвы, на Калужско-Рижской линии метрополитена сейчас нет движения поездов от станции Теплый стан до станции Новоясеневская – проверяют инфраструктуру. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

"На станции Ясенево с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Службы метрополитена совместно с городскими службами принимают все усилия для оперативного восстановления движения на данном участке. Все пассажиры из поездов вышли на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами нет", - сообщили в пресс-службе дептранса. Также было остановлено движение на Филевской линии между Багратионовской и Кунцевской. Горожане выкладывают в соцсетях видео, на которых вода буквально заливает подземные переходы метро словно бурный водопад.

На севере Москвы затопило Первую Хуторскую улицу. На дороге застряли два автомобиля, в том числе "скорая помощь". Пешеходы пересекают перекресток по пояс в воде, передает радио "Говорит Москва". На многих улицах упали деревья и различные конструкции, под ними часто оказываются машины. Тем временем, вода подтапливает первые этажи офисов и ресторанов, которые, впрочем, сегодня и так в большинстве своем работают в режиме навывнос – из-за новых антиковидных правил.

В Щелково молния во время грозы ударила в трансформаторную будку на подстанции – начался пожар, об отключениях и последствиях пока не сообщается.

В депатрансе также предупреждают, что из-за подтоплений в разных районах города могут задерживаться трамваи, например, на шоссе Энтузиастов, у Курского вокзала, на Комсомольской площади.

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Теги: шторм, ливень, москва, подтопление, метро



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