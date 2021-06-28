На Южном Урале после побега заключенного задержали сотрудника колонии
В Каслях сотрудник исправительной колонии задержан после побега заключенного. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, ночью 26 июня подозреваемый разрешил покинуть заключенному место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот совершил побег из исправительного учреждения.
Ранее, как считает следствия, сотрудник колонии передал заключенному сотовый телефон и 40 тыс. руб.
Сотрудник колонии задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.
Добавим, что сбежавший заключенный задержан.