На Южном Урале после побега заключенного задержали сотрудника колонии

В Каслях сотрудник исправительной колонии задержан после побега заключенного. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, ночью 26 июня подозреваемый разрешил покинуть заключенному место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот совершил побег из исправительного учреждения.

Ранее, как считает следствия, сотрудник колонии передал заключенному сотовый телефон и 40 тыс. руб.

Сотрудник колонии задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Добавим, что сбежавший заключенный задержан.