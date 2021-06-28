28 Июня 2021
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Крыму задержали планировавшего взорвать мост анархиста

В Севастополе задержали местного жителя, готовившего устройство для подрыва моста через реку Черная в городе Инкерман в период выборов в сентябре.

Задержанному 22 года, передает "Интерфакс". По словам источника, он интересуется "скулшутингом", придерживается идей анархизма.

Молодой человек направлен на психиатрическую экспертизу. При обыске у него изъято три различных взрывчатых вещества и порох. Возбуждено уголовное дело по ст. "подготовка теракта".

Ранее ФСБ задержала жителя Симферополя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации, сообщает центр общественных связей ФСБ. В российской спецслужбе считают, что сведения, добытые крымчанином, планировалось использовать против безопасности России.

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Теги: крым, анархист, подрыв моста



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