В Крыму задержали планировавшего взорвать мост анархиста

В Севастополе задержали местного жителя, готовившего устройство для подрыва моста через реку Черная в городе Инкерман в период выборов в сентябре.

Задержанному 22 года, передает "Интерфакс". По словам источника, он интересуется "скулшутингом", придерживается идей анархизма.

Молодой человек направлен на психиатрическую экспертизу. При обыске у него изъято три различных взрывчатых вещества и порох. Возбуждено уголовное дело по ст. "подготовка теракта".

Ранее ФСБ задержала жителя Симферополя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации, сообщает центр общественных связей ФСБ. В российской спецслужбе считают, что сведения, добытые крымчанином, планировалось использовать против безопасности России.